Torneo “Alberto Mura”, Aurora Turrin sfida le migliori d’Italia a Roseto

Dal 6 all’8 marzo il ring del Villaggio Lido d’Abruzzo di Roseto degli Abruzzi ospiterà il Torneo Nazionale “Alberto Mura”, tra gli appuntamenti più prestigiosi del calendario della Federazione Pugilistica Italiana. Una tre giorni che raduna i migliori talenti del ranking nazionale, alzando ulteriormente il livello tecnico della competizione.

La Boxe Latina si presenta con una delle sue punte di diamante: Aurora Turrin, Under 17 categoria 52 kg, campionessa italiana nelle ultime due stagioni. Per lei una sfida di altissimo profilo contro le migliori interpreti della categoria: Alexandra Serena Sinagra (Lanza Boxe), Benedetta Lucia Salemi (Pugilistica Rossitto), Asia Matterazzo (New Boxe 2010) e Sofia Di Giacomo (Pugilistica Di Giacomo). Sarà il sorteggio a definire il cammino tra quarti, semifinali e finale.

Per la società pontina il “Mura” è una competizione che evoca ricordi importanti: quattro successi nell’albo d’oro, con le vittorie di Loris Manolito Leone (2018 e 2021), Derek Fé (2021) e Mattia Turrin (2021). Aurora proverà a scrivere una nuova pagina di storia, diventando la prima pugile del club a conquistare il trofeo.

Intanto arrivano buone notizie anche dal Torneo Esordienti di Colleferro, dove Matteo Ciotti (44 kg) ha centrato una brillante medaglia d’argento dopo il confronto con Tomas Mareddu del Gladiatore Boxe Academy. Un risultato che conferma la crescita dell’Under 15, già inserito nel giro della Nazionale Under 15 guidata da Patrizio Oliva insieme allo staff composto dai maestri Mirco Turrin e Rocco Prezioso.

All’orizzonte anche la fase regionale dei Campionati Italiani Under 19, con Mattia Turrin pronto a proseguire una carriera straordinaria: imbattuto in Italia, da cinque stagioni consecutive conquista l’oro ai Campionati Italiani. L’obiettivo è chiaro: tentare il sesto sigillo e continuare una striscia vincente che parla già da sola.