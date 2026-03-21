Torneo “Città di Latina”, torna il basket in piazza

Torna in Piazza del Popolo il BIP, il torneo “Città di Latina – Basket in Piazza – Trofeo TERNA”, giunto alla sua terza edizione. L’appuntamento, ormai diventato uno degli eventi sportivi più attesi dell’estate pontina, si svolgerà dal 29 giugno al 25 luglio. L’edizione 2026 sarà dedicata alla memoria di Emmanuel Miraglia, imprenditore nel settore sanitario scomparso la scorsa estate proprio durante il torneo, di cui aveva sostenuto fin da subito il progetto.

Per un mese, l’arena sotto l’Intendenza di Finanza si trasformerà in un vero e proprio villaggio sportivo sotto le stelle, riportando nel cuore della città le “serate magiche” all’insegna della pallacanestro. Oltre al basket, spazio anche ad altre discipline come volley, padel e basket 3×3, in un calendario ricco di appuntamenti che prenderanno vita dal tramonto in poi, anche grazie alla presenza dell’area food.

Protagoniste saranno, come di consueto, le categorie Senior e Junior, a testimonianza di un passaggio generazionale che conferma la forte passione per la palla a spicchi a Latina e in tutta la provincia. Le prime due edizioni hanno infatti registrato grande partecipazione di pubblico, con tribune sempre affollate e sfide avvincenti. Sono già disponibili online, sulla pagina Facebook “Basket in Piazza”, il regolamento e il modulo di iscrizione per partecipare al torneo. Nelle precedenti edizioni, la giornata inaugurale ha visto anche la presenza di rappresentanti del Governo, tra cui i ministri Andrea Abodi e Nello Musumeci. L’evento è organizzato dall’associazione “Gli Amici del Basket”, in collaborazione con il Comune di Latina, sotto l’egida della Federazione Italiana Pallacanestro e Opes. Alla guida dell’associazione c’è il nuovo presidente Davide Fioriello, mentre Massimo Passamonti ricopre il ruolo di presidente onorario.

“È un lavoro di squadra – ha dichiarato Davide Fioriello – che punta a valorizzare la città attraverso lo sport e l’aggregazione, in un luogo simbolo come Piazza del Popolo. Vogliamo rendere questo evento sempre più aperto a tutti, dagli atleti alle famiglie”. Sulla stessa linea Massimo Passamonti: “In questi anni abbiamo dimostrato di essere una realtà importante nell’associazionismo sportivo. Stiamo lavorando per migliorare ulteriormente l’evento, che ha già riportato tanti cittadini ad appassionarsi al basket. Sarà inoltre potenziata l’area food”. La palla a due è fissata per il 29 giugno, per un mese di sport, spettacolo e condivisione nel cuore di Latina.