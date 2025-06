Torneo delle Contrade di Sabotino, in due giorni è già un successo

Entusiamo alle stelle, un borgo in fermento e una tribuna piena forse come non mai. In soli due giorni è già un successo il Torneo delle Contrade di Sabotino. Le prime due sere hanno regalato un’affluenza di pubblico straordinaria, come non accadeva da almeno dieci anni, con spettacolo sia dentro che fuori al campo.

In tanti fra famiglie, grandi e piccoli stanno rispondendo presente alla kermesse organizzata dall’associazione Eventi Sabotino. Associazione che ha il merito di aver messo su un evento che ha riportato quella passione e quel senso di unione che nel borgo mancava da tempo.

Si torna in campo già stasera con clima di sana competizione, amicizia e appartenenza a fare da contorno. All’Andriollo è un inizio che fa ben sperare per il proseguo del torneo, che in queste settimane sarà il cuore pulsante del borgo.

di Federico Panariello