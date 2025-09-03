Totem danneggiato in pieno centro, quattro minorenni identificati

È durata poco la bravata di quattro ragazzini che, nel primo pomeriggio di sabato, hanno danneggiato un totem di marmo in via Eugenio di Savoia, all’interno dell’isola pedonale. I responsabili, tutti minorenni, sono stati rintracciati dai carabinieri di Latina grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza di un’attività commerciale, già acquisite dalla Polizia Locale.

Gli atti sono stati trasmessi al Comando di piazza del Popolo per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento di polizia urbana. Un episodio che ha fatto discutere cittadini e commercianti, preoccupati per l’ennesimo gesto di inciviltà ai danni dell’arredo urbano del centro.