Tra eventi e ricorrenze è un successo la stagione estiva a Bassiano

Con orgoglio e soddisfazione sono arrivate anche le parole del sindaco del primo cittadino Giovanbattista Onori che ha così spiegato:

“Edizioni cariche di buon cibo, musica, giochi popolari, cultura, valorizzazione e promozione del territorio, ma se c’è stato un minimo comune denominatore che ha permesso la corretta riuscita degli eventi, quello è l’amore per il paese messo in campo, tramite una perfetta sinergia, da Amministrazione Comunale, Pro Loco, Comitato Pedderèto, gruppi di volontari, attività commerciali, sponsor ed associazioni del territorio e non solo . Tutte le persone coinvolte sapevano chi e cosa fare.

Possiamo dire in tutta certezza che questa unione di intenti ha portato i suoi frutti e che lo sforzo condiviso tra le varie anime di questa piccola realtà ci ha permesso di rivivere quel senso comunitario degli antichi fasti, volevo anche sottolineare il lavoro svolto dal Sindaco e da tutti i componenti dell’amministrazione comunale che sono scesi in campo in prima persona per permettere la riuscita degli eventi.

Queste le parole del Presidente del Consiglio comunale Jerry Cantali, nonché referente per gli eventi , un ruolo di notevole importanza che ha fatto da cabina di regia e collante per la coordinazione delle varie forze in gioco. La Sagra, le serate Aldine le serate di musica , si rivolgono a tutti coloro che hanno il piacere di condividere momenti che, nella loro semplicità, sono finalizzati a favorire un contesto di relazioni, di aggregazione , valorizzazione del territorio e delle nostre eccellenze.

Tutto questo nonostante il periodo non sia perfettamente florido a livello economico , ricordo che il comune e’ in dissesto finanziario e ciò rende ancor più grandioso il successo.

Va evidenziata la sostanziosa mole di turisti e visitatori che in questi eventi hanno vissuto insieme ai bassianesi l’esperienza della tradizione enogastronomica e popolare, un afflusso che giova al Paese anche per il futuro, perché eventi come questo fungono da biglietti da visita e da vetrina per la Bassiano che verrà, perché se è vero che il passato e la tradizione sono le fondamenta che reggono il paese, è altrettanto vero che un ruolo determinante lo svolgeranno gli anni a venire, per andare incontro ad un’ulteriore crescita comune .

Se parliamo di futuro parliamo inevitabilmente anche di giovani, anche quest’anno in prima linea numerosi sia nel dare il prossimo contribuito nell’organizzazione ma anche nella partecipazione come ad esempio i giochi popolari .

Questo fa capire che nonostante i cambi generazionali, i periodi storici ed i cambiamenti radicali che il tempo porta con sé, la voglia di sentirsi coinvolti e di portare avanti l’identità paesana sono elementi ancora molto forti che fanno fatica a scalfirsi. Quando si parla di perfetta riuscita dell’evento non si può non menzionare tutta la struttura di controllo, ordine pubblico, vigilanza e sicurezza composta da forze dell’ordine, polizia locale, Servizio Civile Universale , servizio di Autoambulanza e soprattutto dalla Protezione Civile Sezze del Presidente Casalini Paolo , collaborazione quest’ultima grazie ai rapporti che la nostra amministrazione ha avviato da tempo con i comuni e associazioni limitrofi . Un ringraziamento enorme va a tutti loro perché in questi giorni di festa le difficoltà di qualsiasi sfumatura sono state risolte in poco tempo con l’impegno e l’organizzazione di tutte queste forze unite. Infine , un doveroso Grazie all’associazione pro loco di Bassiano e ai sui volontari per aver collaborato in prima linea nell’organizzazione .