Tra Race for the Cure e Tennis and Friends: l’Asl di Latina a Roma per il solidale

La Asl di Latina schierata per il solidale: l’equipe pontina partecipato a due importanti manifestazioni che coniugano sport e salute, ossia la Race for the Cure al Circo Massimo e Tennis and Friends in Piazza del Popolo, a Roma.

L’Azienda sanitaria pontina ha così contribuito alla promozione di stili di vita sani, all’informazione e alla sensibilizzazione sui temi che riguardano la salute e il valore prezioso della prevenzione.

Nell’ambito della maratona più grande al mondo per la lotta ai tumori del seno, l’Azienda Sanitaria pontina ha preso parte alla corsa non competitiva con una delegazione di 50 dipendenti e la Direttrice Generale, Sabrina Cenciarelli.

A Tennis and Friends, invece, la Asl Latina è stata presente con stand e ha offerto alla popolazione misurazioni della glicemia, della colesterolemia e della pressione arteriosa, unitamente al calcolo dell’indice di massa corporea e a consulenze su stili di vita e sul rischio di patologie croniche causate da fumo, alcol, sedentarietà e alimentazione.

“Essere al Circo Massimo e in Piazza del Popolo non è solo un atto di presenza istituzionale, ma una scelta di responsabilità” – ha dichiarato la Direttrice Generale della Asl di Latina, Sabrina Cenciarelli – “Come Azienda Sanitaria, la nostra missione quotidiana è garantire cure d’eccellenza ma eventi come questi servono a ricordare che la prima forma di cura è la prevenzione. Correre insieme alle Donne in Rosa è stato un onore: la loro forza è la nostra ispirazione per continuare a migliorare i percorsi di screening e l’accoglienza nei nostri centri. Vogliamo che nessuna donna nel nostro territorio si senta sola nella prevenzione e nella lotta contro il tumore al seno”.