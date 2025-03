Tra riflessioni e ironia, Paolo Ruffini incontra gli studenti del Ramadù a Cisterna

Un evento di grande rilevanza si è svolto questa mattina presso l’Auditorium del Campus dei Licei M. Ramadù di Cisterna di Latina. Il protagonista dell’incontro è stato Paolo Ruffini, attore e regista, che ha coinvolto gli studenti con una riflessione profonda e al contempo ironica sul valore delle relazioni umane e sull’inclusione. L’incontro si inserisce nel progetto “Che ci faccio qui?” promosso dalla Provincia di Latina in collaborazione con l’Associazione Culturale Tuttilibri e punta a stimolare nei giovani una riflessione sul senso della vita, coinvolgendo gli studenti delle scuole superiori in un percorso di crescita personale e civica.

L’evento è stato coordinato da Riccardo Campino dell’Associazione Culturale Tuttilibri, che ha introdotto l’ospite e facilitato l’interazione con il pubblico. Durante l’incontro Paolo Ruffini ha colto l’occasione per presentare il suo nuovo libro, Benito, Presente…, un’opera che affronta tematiche esistenziali con un mix unico di ironia e riflessione. Il libro si inserisce perfettamente nel contesto del progetto “Che ci faccio qui?”, mirato a far riflettere i ragazzi sul senso della vita e sulle scelte che segnano il loro percorso.

Sono intervenuti all’incontro il Sindaco di Cisterna di Latina Valentino Mantini, che ha ringraziato la Provincia per aver scelto la sua Città come sede dell’evento, sottolineando l’importanza di iniziative culturali che arricchiscono il panorama locale e favoriscono il dialogo tra le istituzioni e la comunità e la Dirigente scolastica dei Licei M. Ramadù Anna Totaro che ha espresso il suo apprezzamento per l’iniziativa, evidenziando come l’incontro sia stato un’opportunità unica per gli studenti di confrontarsi con temi importanti, ampliando la loro visione del mondo e preparandosi a vivere con maggiore consapevolezza e apertura.

A chiudere gli interventi il Presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli, che ha sottolineato l’importanza di un’educazione che non si limiti solo alle strutture scolastiche, ma che vada oltre, contribuendo alla formazione umana e civile delle future generazioni. “un viaggio bellissimo con cui cercheremo di aiutare i nostri ragazzi a interrogarsi sul senso profondo della vita, nella speranza che al termine ognuno di loro possa avere strumenti emotivi più solidi per affrontare il futuro”, ha dichiarato Stefanelli, mettendo in evidenza la dimensione emotiva ed esistenziale che questo progetto vuole coltivare nei giovani.

Un Progetto che Continua, infatti con Paolo Ruffini è solo uno dei tanti appuntamenti previsti nell’ambito del progetto. Nei prossimi mesi, altri prestigiosi ospiti si alterneranno nelle città della provincia per coinvolgere gli studenti in riflessioni sul futuro, sulla vita e sul ruolo che ciascuno può ricoprire nel mondo. Tra gli ospiti attesi:

Alessandro D’Avenia, scrittore e docente, che sarà a Latina il 21 marzo.

Simona Atzori, ballerina e scrittrice, che si esibirà a Fondi il 31 marzo.

Niccolò Ammaniti, scrittore e sceneggiatore, a Gaeta il 28 aprile.

Daniel Lumera, esperto di meditazione e benessere, ospite a Terracina il 12 maggio.

Simone Cristicchi, cantautore e autore teatrale, che concluderà il progetto a Minturno il 29 maggio con un grande evento finale.

Tutti gli eventi saranno trasmessi in diretta su Zoom e, successivamente, saranno disponibili online, permettendo a tutti di partecipare e trarre ispirazione da questi importanti momenti di riflessione.

Per aggiornamenti e informazioni, è possibile seguire i canali ufficiali della Provincia di Latina e dell’Associazione Culturale Tuttilibri. Un’opportunità unica per essere parte di un percorso che va oltre la scuola e coinvolge i ragazzi in un viaggio di riflessione sul senso della vita e sul loro ruolo nel mondo.