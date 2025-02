Tra Senior e Ragazzi, l’Antares Pallanuoto continua a brillare

L’Antares Pallanuoto di Latina continua a stupire, sia con i ragazzi che con la squadra senior. I grandi, dopo un periodo complicato, sono riusciti a tornare a vincere con una grande prestazione tra le mura dell’ex open. Continua, invece, il momento d’oro delle nuove leve, i giovanissimi dell’Antares, usciti vincitori contro la Roma Nuoto.

SENIOR

Riparte con il piede giusto l’Antares Nuoto Latina che vince e convince a casa propria contro l’Esa Life. Un punteggio netto quello dei ragazzi del presidente Bruno Davoli, maturato specialmente negli ultimi due parziali di gioco. Mister Gubitosa ha dato possibilità e spazio a tutto il roster a disposizione. Da segnalare anche alcune prestazioni dei singoli, con Tosi che, al rientro dall’infortunio, ha messo a referto ben quattro reti, oltre alle doppiette di Capitan Tempera, di Raffaeli S, di Gallo e di Comuzzi, seguiti dai gol di Viccione, Zamperin, Raffaeli A e dal primo sigillo stagionale del giovanissimo Fedeli. Un successo senza storia che permette ai rossoblù di ritrovare serenità dopo un periodo di risultati altalenanti e in vista soprattutto dei prossimi e più complicati impegni che chiuderanno il girone di andata.

RAGAZZI NAZIONALE

Prima vittoria stagionale per giovanissimi dell’Antares Nuoto e Pallanuoto Latina che si sono imposti in trasferta alla piscina Edoardo Antonelli. In un incontro da botta e risposta, i pontini hanno chiuso la gara sul 5 a 4, maturato all’ultimo secondo di gioco, e superato la blasonata Roma Nuoto. Ottima prova da parte di tutti i giocatori Rossoblu pontini scesi in vasca che nonostante la formazione a dir poco rimaneggiata, per le varie indisponibilità di Bongiorno, Simeoni e Coppola, hanno sfoderato una performance ben oltre le aspettative per agonismo e applicazione tattica e fatto gioire i tifosi presenti.