Tra vigneti e stelle, alla Cantina Villa Gianna il bere consapevole con “Hero of the Night”

Domani la Cantina Villa Gianna di Latina apre le sue porte per “Aspettando Calici di Stelle, Brinda alla Vita!”, una serata speciale che unisce il fascino dell’estate, il valore della convivialità e la promozione di una cultura del vino consapevole e responsabile. A partire dalle 18.30, i partecipanti potranno vivere un’esperienza immersiva tra i vigneti della cantina, scoprendo i sapori del territorio attraverso degustazioni guidate di prodotti tipici pontini, visite in cantina, giochi sensoriali, musica dal vivo e momenti di relax negli spazi verdi. Quando il sole lascerà spazio alla notte, l’appuntamento proseguirà con l’osservazione del cielo stellato insieme a un astronomo, che accompagnerà il pubblico alla scoperta di stelle e costellazioni grazie all’utilizzo dei telescopi, rendendo ancora più suggestiva l’atmosfera della serata.

Tra i momenti più significativi dell’iniziativa ci sarà “Hero of the Night”, il format che valorizza chi sceglie di non bere per accompagnare in sicurezza i propri amici. Un gesto di responsabilità che diventa un esempio positivo e che invita a vivere il divertimento con consapevolezza, mettendo al centro la tutela di sé stessi e degli altri. L’evento, promosso dal Movimento Turismo del Vino e dalla Fondazione Domenico Cirillo, in collaborazione con Wine in Moderation – Unione Italiana Vini e la Cantina Villa Gianna, sarà anche l’occasione per condividere il messaggio della Fondazione, nata per ricordare Domenico Cirillo attraverso progetti dedicati ai giovani e alla diffusione dei valori della sicurezza, della solidarietà, della responsabilità sociale e dell’attenzione verso la comunità. Un appuntamento che celebra il territorio, il piacere dello stare insieme e la cultura del vino, dimostrando come il brindisi più bello sia quello che si accompagna alla responsabilità.

Partecipazione su prenotazione: 366 341 9266 – 348 649 4237