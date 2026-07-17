Tra volti “nuovi” e aria fresca: inizia il ritiro del Latina Calcio 1932

Giorno zero per il “nuovo” Latina Calcio 1932 targato ancora Gennaro Volpe. Per il mister, contornatosi di uno staff rinnovato al 90%, con la conferma del solo Cesaretti, sarà la prima stagione al timone dei nerazzurri sin dall’inizio, abilitato quindi a lavorare immediatamente con il gruppo squadra e cucire al meglio le sue idee sulle spalle dei ragazzi.

A proposito di ragazzi, la società ha reso noto l’elenco dei trentuno convocati per il ritiro di Fiuggi, località che il club pontino raggiungerà nella giornata di domani, dopo le visite e i check-up medici effettuati nella giornata di oggi. Di seguito la lista e l’analisi di quest’ultima: “I convocati sono: Giacomo Bacilieri, Matteo Basti, Bernardo Calabrese, Luigi Carillo, Diego Catasus, Sonny D’Angelo, Rodrigo De Ciancio, Antonio De Cristofaro, Davide De Fraia, Davide De Marchi, Gabriele Di Giovannantonio, Emanuel Ercolano, Giovanni Farneti, Luca Gagliano, Cheick Keita, Iacopo Lipani, Andrea Lo Bianco, Filippo Marenco, Davide Mastrantonio, Gabriele Magalotti, Federico Pace, Orazio Pannitteri, Giacomo Parigi, Giulio Parodi, Mattia Porro, Alessio Riccardi, Pierluigi Saurini, Christian Sbaccanti, Youssouf Sylla, Giacomo Tomaselli e Alfredo Torre.”

Latina, in ritiro con tanti giocatori di proprietà

Tanti i volti confermati nel team nerazzurro tra i protagonisti della scorsa stagione: assenti e quindi da considerare ormai lontani da Latina Nicola Fasan, Eduard Dutu, Antonello Vona (che ha firmato con il Barletta) e i calciatori in rosa l’anno scorso in prestito, come Bigonzoni, Pellitteri e Quieto per naturale scadenza del contratto. Confermata la presenza di Giacomo Parigi che, nonostante l’interessamento forte del Bari, continua ad essere un calciatore del Latina.

Tra i volti nuovi negli aggregati nerazzurri, ovvero i calciatori che non hanno ancora annunciato il proprio legame ufficiale con il Latina, ci sono l’ex Bologna Cheick Keita, terzino di sinistra, e i giovani Torre e Sbaccanti, rispettivamente centrocampista e portiere. Folta anche la rappresentanza di alcuni calciatori della Primavera nerazzurra, come Lo Bianco, Saurini, Bacilieri e De Fraia. Si rivedono anche i rientranti dal prestito, come Gagliano, Farneti e Pannitteri, tutti a disposizione del tecnico Volpe. Mai un allenatore nerazzurro, dal ritorno nel professionismo, ha potuto lavorare così presto, sin da subito, con una rosa folta e per la maggiore di proprietà: un lavoro oculato del direttore Condò.

Il nuovo staff

Naturale aspettarsi qualche bocciatura, così come i necessari innesti per puntellare la rosa a disposizione di Volpe e staff, staff che sarà così composto: dal nuovo vice Luca Salvalaggio, dal nuovo preparatore atletico Nazzareno Tozzo, dal confermato preparatore dei portieri Alessandro Cesaretti, dal nuovo match analyst Andrea Cossa e dal nuovo collaboratore tecnico Luca Laudisi.

Infine, a raccogliere l’eredità dell’ex team manager Alessandro Ursini, nominato nel ruolo il campano Michele Russo, ex dirigente del Benevento.

Il calendario degli allenamenti congiunti

La società ha altresì reso noti alcuni allenamenti congiunti che il Latina avrà in ritiro: il primo appuntamento è in programma il 25 luglio con una rappresentativa locale. Il 30 luglio i nerazzurri affronteranno l’Equipe Lazio, mentre il 2 agosto scenderanno in campo con l’Anzio.