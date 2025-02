Tradizione e divertimento, Sezze è pronta a festeggiare Carnevale

Il “Carnevale Setino 2025” si preannuncia come un’esplosione di colori, tradizione e divertimento. Il Comune di Sezze ha ufficializzato il programma delle celebrazioni, che si articoleranno in tre giornate di festa all’insegna della maschera e delle tradizioni locali. La manifestazione vedrà sfilate, musica, balli e il tradizionale rogo di Peppalacchio, simbolo indiscusso del carnevale setino.

Michela Capuccilli, vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Sezze, ha espresso grande entusiasmo per l’edizione 2025 del Carnevale: “Ogni anno il Carnevale Setino rappresenta un momento di aggregazione e festa per la nostra comunità. Vedere le scuole, le associazioni e le famiglie coinvolte in questa grande celebrazione è un segnale della vitalità culturale e sociale del nostro paese. Quest’anno abbiamo lavorato per offrire un programma che valorizzi sia la tradizione che il coinvolgimento attivo dei cittadini, con particolare attenzione ai più piccoli e alle famiglie”.

I festeggiamenti inizieranno giovedì 27 febbraio con una giornata ricca di eventi. Già dalle 10:30 il centro storico si animerà con la presenza di Peppalacchio e Peppa sposi, due figure tradizionali che faranno da protagonisti lungo le vie del paese. Gli alunni delle scuole di Sezze sfileranno in maschera, portando allegria e colori tra le strade cittadine. In Piazza De Magistris si svolgerà il tradizionale “Matrimonio di Peppalacchio e Peppa”, un momento simbolico e folkloristico che ogni anno affascina grandi e piccini. Queste due maschere tipiche del carnevale setino rappresentano simbolicamente il ciclo della vita e della fertilità della terra: Peppalacchio, il contadino dal volto burlone, e Peppa, la sua sposa festosa e riccamente vestita, incarnano la tradizione contadina locale e il passaggio alle nuove stagioni. Il loro matrimonio, che si svolgerà in Piazza De Magistris, è un momento atteso da tutta la comunità. Questa cerimonia simbolica, condita da gag, musica e scherzi, rievoca antichi riti propiziatori e segna ufficialmente l’inizio delle celebrazioni. La presenza degli alunni delle scuole di Sezze, che sfileranno in maschera, contribuirà a rendere l’evento ancora più vivace e coinvolgente.

Domenica 2 marzo, organizzata interamente da alcune associazioni culturali e patrocinata dal Comune di Sezze, ci sarà la giornata dedicata alla grande sfilata in maschera, con partenza alle 14:30 dal Piazzale della Stazione. Il corteo attraverserà Corso della Repubblica e Via Sicilia, fino a raggiungere il Piazzale delle Poste, dove tutti i partecipanti potranno godersi una grande festa finale. Musica, spettacoli e intrattenimento coinvolgeranno persone di tutte le età, rendendo questa giornata un’esperienza unica e indimenticabile.

Infine, martedì 4 marzo, alle ore 15:00, la manifestazione culminerà con l’ultima grande sfilata, che partirà da Porta Pascibella e arriverà in Piazza IV Novembre. Qui avranno luogo animazioni, balli e il suggestivo rogo di Peppalacchio, il momento simbolico che segna la fine del Carnevale e il passaggio alla Quaresima.

“Abbiamo pensato a un Carnevale che possa divertire tutti, dai bambini agli anziani, mantenendo vive le nostre tradizioni. Ringrazio le associazioni, le scuole e tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione. Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme la magia del Carnevale Setino 2025” – conclude Capuccilli – . Il Carnevale Setino si conferma, ancora una volta, un appuntamento imperdibile per il territorio, capace di mescolare folklore, storia e innovazione in un’atmosfera di gioia e condivisione.