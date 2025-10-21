Traffico di droga, estradato Del Vecchio: lo sbarco a Fiumicino

È stato estradato quest’oggi e preso in consegna presso l’aeroporto di Roma-Fiumicino il 42enne originario di Fondi, Massimiliano Del Vecchio, già arrestato la scorsa estate in Spagna su mandato di arresto europeo. L’uomo era stato individuato all’interno di una clinica odontoiatrica di Barcellona dopo essere stato inserito dal Ministero dell’Interno nella lista dei latitanti pericolosi.

A eseguire il provvedimento cautelare sono stati i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Latina, in collaborazione con la Polizia di Fiumicino, a seguito dell’estradizione disposta dalle autorità spagnole. Il 42enne è gravemente indiziato di essere al vertice di un’associazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti con base operativa nella provincia di Latina.

L’indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, è stata condotta in cooperazione giudiziaria e di polizia con le autorità spagnole, con il supporto di Eurojust e del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. Fondamentali si sono rivelate le attività di web patrolling e l’analisi della rete di relazioni del ricercato, che hanno consentito di localizzarlo e procedere al suo arresto all’estero.

Del Vecchio è ora a disposizione dell’Autorità giudiziaria italiana.