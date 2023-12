Tragedia a Fossanova, uomo travolto sui binari da un treno

Una tragedia si è consumata questa mattina, attorno alle 10.30, alla stazione di Fossanova/Priverno. Un uomo, a quanto pare un cittadino extracomunitario, è stato travolto e ucciso da un treno in transito mentre attraversava i binari. La dinamica esatta non è chiara e la ricostruzione dei fatti è attualmente al vaglio degli inquirenti che sono intervenuti sul posto, vale a dire polizia, carabinieri, polizia locale di Priverno e il personale del 118 che non ha potuto purtroppo fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Inevitabile il risvolto sul traffico ferroviario di giornata per la trafficatissima tratta che collega Napoli a Roma con ritardi accumulati che sono ormai diventati di diverse ore.