Tragedia a Gaeta, 67enne accusa un malore e muore mentre fa il bagno

Si trovava in vacanza con la famiglia sulla spiaggia di Sant’Agostino a Gaeta per un fine settimana all’insegna del relax. Nessuno avrebbe mai immaginato però che la giornata di ieri sarebbe sfociata in tragedia.

L’uomo, 67enne di Caserta, era appena entrato in acqua per un bagno, quando improvvisamente ha accusato un malore che non gli ha lasciato scampo. A notarlo è stato un bagnino della zona che si è subito tuffato in acqua per riportarlo a riva. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, purtroppo per l’uomo però ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile.