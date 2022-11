Tragedia a Latina, 35enne trovato morto in una stanza d’hotel

La tragica scoperta nella tarda mattinata di ieri, un uomo di 35 anni originario di Sezze è stato trovato senza vita in una delle camere del Park Hotel di Latina in Via Monte Lepini. Era ora di pranzo e l’uomo ancora non aveva lasciato la camera, così una donna delle pulizie ha deciso di entrare per verificare che fosse tutto apposto, ma ha trovato il 35enne nel letto privo di vita.

Allertati subito i soccorritori del 118 che una volta sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Per le indagini del caso è intervenuta la Squadra Volante della Polizia che ha escluso le piste dell’omicidio e del suicidio, si tratterebbe di morte naturale.

Solamente l’autopsia, disposta dalla Procura di Latina, farà luce sul caso e stabilirà le vere cause del decesso.