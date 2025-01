Tragedia a Latina, giovane muore sbranata da un branco di cani

E’ stata aggredita a morte dai cani di un suo amico mentre faceva ingresso nella villetta dell’uomo in via Piccarello a Latina. Una giovane donna di origine straniera ha perso la vita questa notte a seguito delle gravi lesioni riportati dall’attacco furioso di quattro o cinque cani. Come riportato da Latina Oggi, la tragedia è avvenuta nella stessa villetta in cui una settimana prima un’altra ragazza era stata azzannata dagli stessi cani. In quel caso era stato proprio il proprietario dell’abitazione a fermare la furia del branco, mettendo in salvo la donna. Questa volta però il destino ha voluto che l’uomo non ci fosse e nessuno ha potuto fermare i cani mentre sbranavano la ragazza.

A dare l’allarme sono stati i vicini di casa, allertati e svegliati in piena notte, dalle urla disperate della giovane vittima. All’arrivo dei sanitari la donna era in lago di sangue con il corpo lacerato. Era ancora cosciente ed è stata trasportata al pronto soccorso del Goretti dove poco dopo ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Squadra Volante, che per permettere ai soccorritori di entrare hanno dovuto sparare contro i cani ancora inferociti.

Sempre come riportato dall’edizione odierna di Latina Oggi, gli animali erano tenuti in condizioni di estremo degrado, denutriti e poco abituati alla socializzazione. Dopo la prima aggressione di una settimana fa sul posto erano intervenuti i veterinari dell’ASL, ma in assenza del proprietario, non erano riusciti a prelevare gli animali per sottoporli ad accertamenti. Ora la salma della donna è stata affidata all’autorità giudiziaria.