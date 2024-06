Tragedia a Latina: l’84enne Plinio Boron muore schiacciato dal suo trattore

Terribile tragedia nel tardo pomeriggio di ieri nelle campagne alle porte di Latina, dove Plinio Boron ha perso la vita schiacciato dal suo trattore. L’incidente si è verificato poco dopo le 18, in via Santa Croce a Borgo Carso, a breve distanza dalla sua abitazione.

Plinio Boron, 84 anni compiuti a gennaio, era uscito per irrigare i kiwi vicino casa. Mentre era sul trattore, un avvallamento del terreno ha causato il ribaltamento del mezzo che lo ha travolto. È stato il nipote a lanciare l’allarme e a chiamare i soccorsi del 118. Nonostante i disperati tentativi del personale sanitario di rianimarlo, per Boron non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina per ricostruire i fatti. La scomparsa di Plinio Boron ha suscitato un grande cordoglio non solo a Borgo Carso ma anche a Latina. Boron era un ex Vigile del Fuoco al Comando Provinciale, noto per essere stato uno dei promotori della Festa della Madonna dei Campi nel suo Borgo e per essere un grandissimo ciclista amatoriale con numerosi successi alle spalle. Era una persona molto amata e rispettata da tutti.

Lascia la moglie, la figlia e i nipoti.