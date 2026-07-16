Tragedia a Pontinia, bracciante investito mentre va a lavoro

Tragedia a Pontinia, dove un bracciante indiano è stato travolto e ucciso mentre si stava recando a lavoro. Il fatto è accaduto alle 5 di questa mattina, con il 36enne che, in sella alla sua bici, è stato colpito da un giovane alla guida di una Ford Fiesta, anch’egli pronto a cominciare la sua giornata lavorativa.

Secondo quanto ricostruito, il bracciante era sprovvisto di giubbotto riflettente e la sua bici a pedalata assistita non era munita di illuminazione. È morto sul colpo, dopo esser finito in un fossato ai margini della strada.

Sul posto, immediato l’intervento dei carabinieri della stazione locale per i rilievi del caso e dei soccorsi, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.