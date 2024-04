Era in fila in attesa del suo turno nell’ufficio postale di Piazza San Marco a Priverno quando si è accasciato improvvisamente tra lo spavento delle persone presenti. Un malore fatale che non ha lasciato scampo ad un 60enne di origini africane.

Inutili i soccorsi e i tentativi di rianimazione del personale del 118, prontamente intervenuto sul posto dopo le chiamate di soccorso. La salma dell’uomo è stata consegnata ai famigliari.