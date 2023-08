Tragedia a Rio Martino, muore mentre tenta di salvare dal mare tre bambine

Non ha esitato nemmeno un istante a tuffarsi dopo aver visto tre ragazzine in difficoltà in mare, ma lo sforzo per il suo cuore è stato troppo forte, così ha perso la vita Franco Gatto, 59enne di Latina.

Dalle prime testimonianze, le tre bambine stavano facendo il bagno, poi probabilmente a causa delle correnti hanno avuto delle difficoltà a rientrare a riva, ed il 59enne si è subito buttato in acqua per cercare di dare loro un’aiuto.

Sul posto i soccorritori del 118 hanno richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza ma per l’uomo ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. Un dramma che si è consumato di fronte agli occhi della moglie e dei tanti bagnanti presenti ieri pomeriggio nel tratto di spiaggia vicino Rio Martino.