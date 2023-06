Stava facendo il bagno nelle acque del litorale di San Felice Circeo quando, nella trada mattinata, un 70enne ha accusato un malore che non gli ha lasciato scampo.

A nulla è servito l’allarme ai soccorsi lanciato dai bagnanti, per l’uomo non c’è stato nulla fare. I soccorritori del 118 hanno tentato di rianimarlo per più di mezz’ora anche con l’aiuto del defibrillatore, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Sul tratto di spiaggia libera sono intervenute anche le forze dell’ordine.