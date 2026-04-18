Tragedia a Suio, bimbo di 7 anni muore annegato in piscina

Dramma nel pomeriggio a Suio Terme, nel territorio di Castelforte, dove un bambino di appena sette anni ha perso la vita mentre si trovava all’interno della piscina di uno stabilimento termale.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, all’origine dell’incidente ci sarebbe un bocchettone dell’impianto che avrebbe impedito al piccolo di riemergere, intrappolandolo sott’acqua. Una dinamica su cui sono in corso accertamenti per chiarire con esattezza quanto accaduto.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i Carabinieri. È stata allertata anche l’eliambulanza, ma ogni tentativo di rianimare il bambino si è purtroppo rivelato inutile.

La salma è stata posta sotto sequestro e resta a disposizione dell’autorità giudiziaria, che dovrà fare piena luce sulle cause della tragedia.