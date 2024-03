Tragedia a Terracina, 21enne investito e ucciso sull’Appia

Stava attraversando a piedi l’Appia quando è stato investito e ucciso da un furgone. La tragedia è avvenuta intorno alle 5 nei pressi del cavalcavia del pronto soccorso del Fiorini, a perdere la vita un 21enne di origini albanesi.

Ad investire il giovane è stato un 41enne che viaggiava lungo la statale alla guida di un furgone in direzione Terracina. Il conducente, complice la visibilità ridotta, ha raccontato ai carabinieri di aver urtato qualcosa non rendendosi conto in un primo momento di ciò che fosse successo. Una volta tornato indietro però ha trovato il corpo del 21enne rivolto in un cespuglio vicino al ciglio della strada.

Sul posto sono intervenuti subito i sanitari del 118, che hanno provato in ogni modo a tentare di rianimare il giovane. Per il 41enne, come da prassi, è scattata la denuncia per omicidio stradale.