Tragedia ad Aprilia: bambina di 11 anni investita e uccisa

Sono ore di shock per l’intera comunità di Aprilia dove una bambina di soli 11 anni ha perso la vita dopo essere stata violentemente investita da un’auto.

L’allarme è scattato immediatamente e la macchina dei soccorsi si è attivata in codice rosso. Sul posto sono tempestivamente giunti gli operatori sanitari del 118 e, data la gravità della situazione, è stato richiesto anche l’intervento d’urgenza di un elisoccorso.

Purtroppo, nonostante i disperati tentativi di rianimazione e i soccorsi immediati, per la piccola non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate fatali. Inizialmente le notizie trapelate parlavano di un grave ferimento, ma poco dopo è arrivata la drammatica conferma del decesso.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Aprilia per gestire la viabilità e avviare i primi rilievi planimetrici. Per consentire le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza l’area, l’arteria stradale è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Le forze dell’ordine sono ora al lavoro per effettuare ulteriori verifiche e ricostruire con l’esatta precisione la dinamica del drammatico investimento.