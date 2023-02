Tragedia ad Aprilia, un bimbo di 20 giorni muore in casa

Una vera e propria tragedia si è verificato nel primo pomeriggio ad Aprilia, un bimbo di appena 20 giorni è morto in casa. Un malore ha colpito il piccolo, sul posto si sono precipitati i soccorritori del 118, che allertati dai genitori, hanno attivato anche l’intervento dell’eliambulanza, ma all’arrivo dei medici il piccolo era già deceduto.

L’abitazione ora è al vaglio dei carabinieri e della Polizia Locale di Aprilia che stanno cercando di capire le cause che hanno portato alla tragedia. E’ possibile che per chiarire le cause del decesso la procura disponga l’autopsia sul corpo del neonato.