Tragedia aerea a Sabaudia, il cordoglio delle istituzioni

La tragedia nei cieli del Circeo, dove questa mattina un velivolo del 70° Stormo dell’Aeronautica Militare è precipitato durante un volo di addestramento causando la morte del colonnello Simone Mettini e dell’allievo pilota Lorenzo Nucheli, ha scosso profondamente le istituzioni e la comunità locale.

Immediate le reazioni di cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime. L’assessore regionale al Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito e Urbanistica, Giuseppe Schiboni, ha parlato di “dolore e sgomento per la tragedia che si è verificata questa mattina a Sabaudia”. E ha aggiunto: “Esprimo la mia vicinanza alla famiglia delle vittime e a tutta l’Aeronautica Militare in questo momento drammatico”.

Parole di profonda partecipazione sono arrivate anche dall’europarlamentare di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini, copresidente del gruppo dei Conservatori al Parlamento europeo, che ha sottolineato: “Esprimo il mio profondo cordoglio e la mia vicinanza alle famiglie dei due militari italiani tragicamente scomparsi a seguito della caduta di un velivolo del 70° Stormo di Latina, impegnato in una missione addestrativa nei cieli di Sabaudia. Una perdita dolorosa per l’Aeronautica Militare e per l’intera comunità locale e nazionale, per i due militari impegnati con dedizione e coraggio al servizio della sicurezza della Nazione”.

Sulla stessa linea anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ha affidato il suo pensiero a un post su Facebook: “Esprimo, a nome mio personale e della Giunta regionale, il profondo cordoglio per la morte di due militari a bordo del velivolo del 70° Stormo di Latina, precipitato questa mattina all’interno dell’area del Parco Nazionale del Circeo. Il nostro pensiero va alle famiglie, agli amici e a tutto il corpo dell’Aeronautica Militare. Una tragedia inaccettabile che lascia sgomenta la comunità del Lazio”.

La comunità civile e militare, insieme alle istituzioni, si stringono dunque intorno alle famiglie del colonnello Mettini e del giovane allievo Nucheli, ricordando il loro impegno e il loro servizio al Paese.