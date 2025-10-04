Tragedia aerea a Sabaudia, martedì i funerali di Stato al Comani

Sarà una giornata di commozione e soprattutto di grande dolore quella di martedì 7 ottobre, quando la città di Latina renderà l’ultimo saluto al colonnello Simone Mettini e all’allievo pilota Lorenzo Nucheli, le due vittime del tragico incidente aereo avvenuto nei giorni scorsi durante un volo di addestramento. I funerali di Stato si terranno presso il 70° Stormo dell’Aeronautica Militare, alla presenza delle massime autorità civili e militari, dei familiari, dei colleghi e di rappresentanti della comunità locale.

Già da lunedì 6 ottobre, alle ore 8, sarà aperta al pubblico la camera ardente all’interno della base del 70° Stormo, dove amici e cittadini potranno rendere omaggio ai due militari scomparsi. La cerimonia funebre del giorno successivo si preannuncia solenne e partecipata, simbolo del cordoglio condiviso da tutto il Paese per la perdita di due servitori dello Stato. Il colonnello Mettini, comandante del reparto di Latina dal luglio 2024, era un ufficiale stimato per la sua esperienza e per l’impegno nella formazione delle nuove generazioni di piloti. Al suo fianco, nell’ultimo volo, il giovane Nucheli, appena diciannovenne, che stava completando le fasi iniziali del percorso per diventare pilota militare.

I due erano a bordo di un velivolo T-260B impegnato in una missione di addestramento quando, per cause ancora da accertare, l’aereo è precipitato in una zona boschiva tra Migliara 49 e Cerasella, nel territorio pontino. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi per i due militari non c’è stato nulla da fare. Le indagini per chiarire le cause della tragedia sono ancora in corso, coordinate dalla Procura di Latina e dalla Procura Militare di Roma, che stanno lavorando congiuntamente per ricostruire la dinamica dell’incidente.