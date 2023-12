Tragedia alla Chiesuola, parroco perde la vita in un incidente

Viaggiava a bordo della sua automobile lungo via del Saraceno quando, per cause ancora da stabilire, si è scontrato con un’altra auto all’incrocio con strada Chiesuola. A perdere la vita Don Dario Bottiglia, parroco originario di Terracina che da ormai due anni aveva lasciato ogni incarico a causa di vari problemi di salute.

Le condizione del sacerdote erano apparse sin da subito molto gravi tanto da richiedere il trasporto al pronto soccorso del Goretti in codice rosso. I medici hanno provato di tutto per provare a salvarlo ma, poche ore dopo l’arrivo in ospedale, il 70enne non ce l’ha fatta.

I funerali saranno svolti domani presso la chiesa di San Domenico Savio a Terracina dove, la santa messa, sarà guidata dal vescovo Mariano Crociata.