Tragedia alla festa di fine anno, Latina e l’istituto Volta piangono la prof De David

Carla De Davis, 57 anni lo scorso 8 aprile, era una delle figure storiche dell’Istituto comprensivo Alessandro Volta di Latina, insegnante di educazione musicale e punto di riferimento all’interno della scuola del capoluogo.

Si è accasciata davanti alle sue colleghe mentre si trovava fuori al Teatro Ponchielli, dove da poco era finita l’annuale festa di fine scuola. Immediata la chiamata al 118 con l’ambulanza che non ha tardato ad arrivare, purtroppo però per la donna non c’è stato nulla da fare.