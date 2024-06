Tragedia alla periferia di Latina, operaio muore travolto da un carico

Stava effettuando dei lavori di scarico quando, per cause ancora da stabilire, è stato travolto dal carico di merce che non gli ha lasciato scampo. E’ accaduto nella notte a Borgo Santa Maria in una ditta che si occupa di logistica, a perdere la vita un 38enne di origini rumene.

Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni colleghi di lavoro, ma all’arrivo del 118 per l’uomo non c’era più nulla da fare. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri supportati dal Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’ASL di Latina. Da stabilire le cause che hanno portato alla tragedia. La Procura ha aperto un fascicolo disponendo l’autopsia sul corpo dell’uomo.