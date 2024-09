Tragedia alla PST di via Nascosa, la vittima è il 58enne Marco Mauti

Originario di Cisterna, aveva 58 anni Marco Mauti, la vittima del tragico incidente sul lavoro avvenuto ieri nella PST di via Nascosa a Latina. Erano le 17.30 quando, all’interno dell’azienda che si occupa di acciaio e tubazioni gas, l’esplosione di un boiler carico d’aria compressa ha travolto con una furia inaudita il 58enne ed un altro operaio di 40 anni.

Un esplosione terrificante tanto da essere sentita a chilometri e chilometri km di distanza e con alcuni residenti che hanno raccontato di aver sentito tremare i vetri delle proprie abitazioni, tanto che in un primo momento si era pensato ad un terremoto.

Trasportato in gravissime condizione al San Camillo di Roma l’altro operaio, un 40enne di Latina che stando alle prime ricostruzione avrebbe perso una gamba e starebbe lottando tra la vita e la morte nell’ospedale della Capitale. L’azienda è stata posta sotto sequestro dalla Procura di Latina che cercherà di far luce su quanto accaduto.

Sul posto, non appena appresa la notizia, si è subito portare la sindaca di Latina Matilde Celentano che con queste parole ha commentato l’inaudita tragedia: “E’ un momento molto triste per la comunità. In questo periodo si sono verificate troppe disgrazie nella nostra zona, come incendi e incidenti stradali. A queste ora si è aggiunta una tragedia sul lavoro.”