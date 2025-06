Tragedia in mare a Foce Verde: sub perde la vita durante un’immersione

Tragedia a Foce Verde, Latina Lido, dove un sub ha perso la vita durante un immersione. L’uomo si è immerso intorno alle 17 di ieri, ma da quel momento non è più tornato in superficie. Dopo aver appreso la notizia, amici e conoscenti hanno immediatamente allertato i soccorsi. Il corpo è stato ritrovato purtroppo esanime intorno all’1:30 di questa notte. Durante le ricerche non sono state trovate le due boe segna sub che la vittima portava sempre con sé. Si tratta di una boa gialla e una rossa, unite tra loro da una bandierina segnaletica.

Nel tentativo di ricostruire le dinamiche dell’accaduto, si cercano eventuali testimoni che possano aver visto qualcosa nella zona nel pomeriggio o nella serata di ieri. L’appello è stato lanciato sul gruppo facebook Sei di Latina Se…