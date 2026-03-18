Tragedia in via Piave, perde il controllo della moto e muore

Viaggiava a bordo della sua Honda Nc750 quando ne ha improvvisamente perso il controllo finendo contro lo spartitraffico. Non c’è stato nulla da fare per un 57enne, rimasto vittima questa mattina del tragico sinistro avvenuto in via Piave a Latina. A nulla sono serviti i soccorsi da parte dei sanitari del 118, che una volta sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso da parte dell’uomo.

Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del Comando di Piazzale dei Mercanti. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che il 57enne avrebbe deviato improvvisamente la sua corsa verso il lato sinistro della carreggiata, colpendo il ciglio che divide l’aiuola dalla strada. E’ stato poi sbalzato per diversi metri.