Tragedia sul lavoro a Cisterna, 26enne investito e ucciso da un trattore

Una vera e propria tragedia si è verificata nella tarda mattinata in un azienda agricola sull’Appia nei territori di Cisterna. Un operaio di 26 anni ha perso la vita dopo esser stato investito da un trattore.

Immediati i soccorsi da parte dei sanitari del 118 che però non ha potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Sul posto sono intervenuti a supporto dei sanitari anche i Vigili del Fuoco, ora spetterà alle forze dell’ordine intervenute sul posto far luce sull’esatta dinamica della tragedia.