Un’altra tragedia sul lavoro. E’ successo nella tarda mattinata a Priverno, dove è morto un ragazzo di 24 anni, travolto dal trattore di cui era alla guida. Il giovane stava effettuando dei lavori di potatura delle olive in località Boschetto, quando per cause da accertare, il mezzo si è ribaltato senza dare scampo alla vittima. Sul posto subito sono intervenuti i sanitari del 118, ma nulla da fare per il 24 enne, già privo di vita. Indagini dei carabinieri della locale Stazione di Priverno.