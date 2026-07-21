Tragedia sul lavoro a Santa Maria, operaio stroncato da un malore sotto il sole

Ancora una tragedia sul lavoro in provincia di Latina, consumata nel pieno dell’ondata di caldo che sta piegando il capoluogo pontino. Un operaio di 54 anni ha perso la vita questa mattina intorno alle 9:30 mentre lavorava all’interno di un cantiere per la realizzazione di un campo fotovoltaico in strada Macchia Grande, tra Borgo Sabotino e Borgo Santa Maria.

L’uomo si trovava impegnato nella costruzione di un basamento in cemento armato quando è stato colto da un malore improvviso e si è accasciato a terra. I colleghi di lavoro si sono subito mossi per prestargli soccorso e allertare il 112, ma l’intervento dei sanitari del 118 si è rivelato purtroppo inutile: per il 54enne non c’era ormai più nulla da fare e i medici ne hanno dovuto constatare il decesso sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono giunti gli agenti della Squadra Volante per avviare le verifiche di rito. Dell’accaduto è stata immediatamente informata la Procura della Repubblica di Cassino, che ha aperto un’inchiesta per fare piena luce sulle cause della morte. Il magistrato di turno ha disposto il trasferimento della salma presso la camera mortuaria, in attesa che nei prossimi giorni venga effettuato l’esame autoptico.

Stando a una prima ricostruzione, la vittima aveva preso servizio alle 5 del mattino, ma già prima delle 10 le temperature avevano raggiunto livelli critici. Tragedia che giunge a meno di ventiquattro ore da un analogo episodio avvenuto nel quartiere Q4 di Latina, dove un altro operaio edile ha perso la vita in un cantiere di viale Paganini.