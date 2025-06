Tragedia sulla Litoranea a Sabaudia, 15enne perde la vita in motorino

Viaggiava in sella al suo motorino lungo la Litoranea a Sabaudia quando, per cause ancora da stabilire, ha perso il controllo del mezzo finendo a terra. Un impatto che si è rilevato fatale per un giovane di 15 anni, S.B. le sue iniziali. Sul posto inutile l’intervento dei sanitari del 118 che hanno provato in ogni modo ad evitare l’ennesima disgrazia sulle strade pontine.

Ora la dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell’ordine, che hanno avviato i primi accertamenti per capire cosa sia esattamente successo. Ancora da capire se nell’incidente siano coinvolti altri mezzi.