Tragedia sulla Litoranea, auto prende fuoco dopo lo schianto: muore un giovane

Uno schianto violentissimo, tanto violento da far innescare un incendio che in pochi minuti ha divorato l’intero abitacolo di una Mini Cooper bianca. Ha perso la vita così il giovane di Latina rimasto vittima ieri sera di un tremendo incidente lungo la via Litoranea alle porte di Borgo Sabotino.

Proprio dal borgo viaggiava in direzione Latina quando, a circa un km dalla rotonda che collega viale Antonio Pennacchi, la sua corsa è terminata contro uno dei tanti pini che costeggiano la carreggiata. In pochi minuti l’auto è stata completamente avvolta dalle fiamme, con il giovane rimasto intrappolato all’interno dell’autovettura.

Inutili i tentativi del passeggero di un auto che passava di li, che ha provato in ogni modo a spegnere con un estintore le fiamme. La strada è rimasta chiusa al traffico per ore, in modo tale da permettere ai carabinieri della Stazione di Borgo Sabotino di effettuare i rilievi per risalire all’esatta dinamica di questa tragedia. Tragedia che è avvenuta praticamente nello stesso punto dove, nemmeno una settimana fa, ha perso la vita Enzo Salvati, il 54enne trovato senza vita vicino alla sua bici all’interno del canale che affianca la strada.