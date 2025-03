Tragedia sulla Litoranea: trovato uomo in bici senza vita

È stato rinvenuto senza vita il corpo di E.S., classe 1970, scomparso da due giorni. L’uomo era solito uscire in bicicletta e la sua assenza aveva destato preoccupazione tra familiari e amici. Il ritrovamento è avvenuto lungo la strada Litoranea, nel territorio di Latina, dove la sua bicicletta è stata trovata sul ciglio della carreggiata, mentre il corpo giaceva in un canale adiacente.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco, un’ambulanza e un’auto medica. I rilievi hanno comportato ripercussioni sulla viabilità, con la strada conseguentemente riaperta. Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’accaduto: al momento non è chiaro se l’uomo sia stato vittima di un incidente autonomo o se sia stato investito da un veicolo pirata. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi e sono in corso accertamenti per fare luce sulla tragedia.