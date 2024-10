Tragedia sulla Pontina: 50enne travolto e ucciso da un’auto a Sabaudia

Un uomo di 50 anni, di origini indiane, è stato investito e ucciso mentre camminava lungo la Pontina, nel tratto di Sabaudia al chilometro 95, in direzione Terracina. L’incidente è avvenuto in serata: l’automobilista lo ha centrato in pieno, causando la sua morte sul colpo.

L’auto è stata sequestrata e affidata al deposito giudiziario Falso. Le indagini sono in corso per chiarire le responsabilità. Il tragico evento riapre il dibattito sulla sicurezza stradale lungo questa arteria trafficata e pericolosa.