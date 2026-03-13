Tragedia sulla Pontina, camion sfonda il guardrail e invade la corsia: due morti

Un drammatico incidente si è verificato nelle prime ore di questa mattina, lungo la statale Pontina, nel tratto all’altezza dell’uscita di via Fossignano ad Aprilia. Intorno alle 6.30 un camion ha improvvisamente invaso la carreggiata opposta dopo aver sfondato il guardrail centrale, andando a impattare violentemente contro un minivan che sopraggiungeva. Lo schianto è stato molto violento e il bilancio parla purtroppo di due vittime.

Dalle prime informazioni raccolte, l’autista del mezzo pesante avrebbe accusato un malore mentre era alla guida. L’uomo, che poco prima aveva terminato le operazioni di carico del camion, sarebbe deceduto. Nulla da fare nemmeno per il conducente del minivan. Sul luogo dello schianto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, insieme alle pattuglie della Polizia Stradale e al personale incaricato della gestione del traffico, impegnati nei soccorsi, nella messa in sicurezza della strada e nei rilievi per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

L’incidente ha provocato pesanti disagi alla circolazione, con lunghe code e rallentamenti in entrambe le direzioni. Problemi anche sulla Nettunense, presa d’assalto dagli automobilisti che hanno cercato percorsi alternativi.