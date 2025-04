Tragedia sulla Roma-Napoli, ritrovato un cadavere a Campoleone

È dramma a Campoleone, dove l’arteria ferroviaria si è bloccata per via del ritrovamento di un cadavere sui binari della stazione locale.

Dalle prime ricostruzioni della Polfer, è emerso che, con molta probabilità, l’uomo sia stato travolto da un treno in corso, diretto verso la stazione di Roma Termini. Non è chiaro se effettivamente si tratti di un gesto volontario o di un eccesso di sprovvedutezza da parte dell’uomo, ancora non identificato dagli agenti.

Estremi disagi per l’utenza, che hanno visto diversi regionali ed intercity completamente cancellati o fermi nelle stazioni antistanti quella di Campoleone, in attesa che il traffico venga ripristinato. Completamente in tilt anche la linea Roma-Nettuno. Nel frattempo, continuano le indagini delle autorità per cercare di chiarire le circostanze del decesso.