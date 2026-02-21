Tragedia sull’A24, perde la vita un giovane finanziere di Fondi

Un drammatico incidente stradale è costato la vita a Michele Di Pumpo, 26 anni, originario di Fondi e allievo della Scuola sottufficiali della Guardia di Finanza. Il giovane ha perso la vita nel pomeriggio di ieri lungo l’autostrada Autostrada A24, nel tratto compreso tra gli svincoli di Tornimparte e Valle del Salto, in direzione Roma.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto condotta dal 26enne avrebbe improvvisamente sbandato, andando a schiantarsi contro un camion fermo in una piazzola di sosta. L’impatto è stato violentissimo: la vettura si è infilata sotto il semirimorchio del mezzo pesante, lasciando purtroppo scampo nullo al conducente. L’incidente si è verificato poco dopo la galleria di San Rocco, in territorio abruzzese.

Le condizioni meteo, caratterizzate da pioggia intensa e asfalto reso scivoloso, potrebbero aver avuto un ruolo determinante nella perdita di controllo del veicolo. La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto per chiarire con precisione quanto accaduto.

Immediato l’arrivo dei soccorsi: il personale del 118 con due ambulanze, gli agenti della Polizia Stradale, i tecnici della società autostradale e i vigili del fuoco. È stato richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza, ma ogni tentativo di salvare il giovane si è rivelato inutile: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

L’uscita di strada ha coinvolto indirettamente anche altri automobilisti in transito in quel momento, costretti a frenate improvvise per evitare i detriti sparsi sull’asfalto. Alcuni di loro hanno riportato lievi traumi da “colpo di frusta”, ma nessuno ha avuto necessità di ricovero.

La notizia ha profondamente colpito la comunità di Fondi e l’ambiente della Guardia di Finanza. Michele frequentava il corso allievi marescialli presso la Scuola della Guardia di Finanza di Coppito, frazione dell’Aquila, e si trovava in viaggio per trascorrere alcuni giorni di licenza con la famiglia. Un rientro a casa che si è trasformato in tragedia, lasciando sgomenti colleghi, amici e parenti.