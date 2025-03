Tragedia sulla Litoranea, la vittima è Davide Russo

Manca solo l’evidenza scientifica, ma è Davide Russo di Latina, la vittima della tragedia che si è consumata nella tarda serata di venerdì sulla strada Litoranea, nei pressi del chilometro 4 a Borgo Sabotino. Un’auto, una Mini Cooper, è uscita di strada finendo violentemente contro un pino per poi prendere fuoco. A bordo c’era un giovane, ma la sua identità ufficiale non è ancora stata confermata. Si procederà con il test del DNA. L’ipotesi più probabile è che si tratti di Davide Russo, 23 anni, residente a Latina ed intestatario del veicolo.

Identificazione

Il riconoscimento del corpo non è stato possibile a causa delle gravi ustioni. I genitori, accompagnati dai carabinieri sul luogo della tragedia, non hanno potuto confermare con certezza l’identità della vittima. La salma è stata trasferita in obitorio.

Le cause

I rilievi effettuati dai carabinieri di Borgo Sabotino e della sezione radiomobile di Latina escludono il coinvolgimento di altri veicoli. Resta da chiarire cosa abbia provocato la perdita di controllo dell’auto. Gli inquirenti stanno analizzando ogni dettaglio per ricostruire la dinamica dell’accaduto e dare risposte alla famiglia del giovane.