Ha perso la vita un ragazzo di soli 22 anni, schiantandosi contro uno degli alberi di pino, che fiancheggia la Statale Appia. L’incidente è avvenuto nel comune di Latina, in direzione Terracina, in prossimità dell’incrocio alla ”storta” di Sezze. Dai rilievi dei carabinieri, risulta che il ragazzo ha perso il controllo dell’ auto, senza riuscire a frenare per evitare il tremendo impatto. Sul posto familiari e amici. Scene di dolore.