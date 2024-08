Tragedie in via del Lido, LBC chiede una Commissione urgente

Latina Bene Comune ha richiesto una commissione per discutere il caso della rotonda di via del Lido all’incrocio con via Nascosa, intitolata a Rossella Angelico, teatro dell’ultimo tragico incidente che si è verificato nei giorni scorsi. I consiglieri del gruppo di Latina Bene Comune, Dario Bellini, Damiano Coletta, Floriana Coletta e Loretta Isotton hanno chiesto alla presidente Federica Censi di convocare un’apposita seduta della commissione Trasporti, Turismo e Marina. I consiglieri hanno dichiarato:

“E’ necessario vagliare tutte le possibili soluzioni per rendere sicura la strada. Proprio per questa ragione abbiamo presentato una richiesta di convocazione di un’apposita commissione in cui poter discutere il caso, avanzare proposte ed esaminare alternative”.

“Gli ormai tristemente noti incidenti stradali che hanno coinvolto la rotonda impongono che l’amministrazione comunale intervenga nell’immediato per modificare l’infrastruttura viaria in oggetto – si legge nella richiesta firmata dai consiglieri di Lbc – che, per quanto omologata, presenta evidentemente criticità che rendono quello svincolo particolarmente pericoloso”.

“La sindaca – spiega ancora il gruppo consiliare – ha già annunciato alcuni interventi da realizzare subito, prevedendo poi l’abbattimento della struttura. Riteniamo che sia importante, in questa fase, una valutazione complessiva da parte della commissione per stabilire come procedere. La salute e l’incolumità dei cittadini vengono prima di ogni cosa”.