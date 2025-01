Traghetti verso Ponza e Ventotene, proroga per Laziomar

C’è l’ok dalla Regione, il servizio di trasporto marittimo verso le isole pontine di Ponza e Ventotene sarà affidato fino a fine anno a Laziomar. La firma questa mattina in Pisana, con la società che gestirà i collegamenti con le isole in continuità dal 15 gennaio, data di scadenza del precedente incarico, fino al 31 dicembre 2025, in attesa del nuovo bando.

“La nostra priorità è quella di garantire a tutela dei cittadini la continuità del collegamento marittimo fra la terra e le isole laziali di Ponza e Ventotene durante tutto l’anno ma soprattutto in vista della prossima stagione estiva”, dichiara l’assessore alla Mobilità e ai Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera.