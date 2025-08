Traghetto Formia – Ischia, il progetto di riattivazione della tratta

Si tratterebbe di una grande opportunità per la città di Formia, ma anche per l’isola di Ischia.

Un progetto, quello dell’attivazione di un collegamento marittimo Formia-Ischia, che ha in sé tante finalità: favorire il turismo, facilitare gli scambi commerciali e rafforzare i legami tra le comunità.

Il Sindaco della Città di Formia, Gianluca Taddeo, nell’ambito delle strategie di rilancio economico del territorio, ha inviato nei giorni scorsi una nota al Presidente della Giunta Regionale del Lazio, dottor Francesco Rocca, al Presidente della Giunta Regionale della Campania, Dott. Vincenzo De Luca, ed all’Assessore al Turismo della Regione Campania, dottor Felice Casucci, chiedendo un confronto congiunto con gli enti preposti – Regione Lazio e Regione Campania – nonché con le compagnie concessionarie delle tratte per valutare la possibilità di riattivare, anche presso il Porto di Formia, un punto di imbarco verso l’isola di Ischia.

Un piano ambizioso che il Sindaco Gianluca Taddeo, insieme all’Assessore al Turismo Giovanni Valerio, ed in sinergia con l’Assessore al Turismo della Regione Campania, Dott. Felice Casucci, hanno ideato ed intendono portare avanti con grande energia e determinazione, convinti dei tanti benefici che porterà.

“Sul territorio del Comune di Formia insiste un Porto turistico significativo e strategico per l’imbarco e per i collegamenti con le isole limitrofe, sia campane che laziali. Attualmente esso serve le isole di Ponza e di Ventotene, raggiungibili con aliscafi e traghetti. Tuttavia, le dimensioni del porto ed i servizi ad esso annessi sono potenzialmente idonei a soddisfare un traffico marittimo di ben più rilevanti dimensioni, come era già in passato quando dal nostro porto era possibile raggiungere anche Ischia. Peraltro, la Città di Formia è meta abituale di turisti e visitatori che, proprio grazie alla presenza del porto e della adiacente stazione ferroviaria, riescono a godere anche della bellezza naturale delle vicine isole – si legge nella missiva a firma del Sindaco Taddeo – L’attivazione di collegamenti anche con l’isola di Ischia contribuirebbe in modo importante allo sviluppo economico e turistico dell’intero territorio sud Pontino, nel contempo decongestionando i tradizionali luoghi di imbarco di Pozzuoli e di Napoli, con sicura riduzione dei tempi di attesa e con miglioramento del traffico veicolare di accesso e di parcheggio nelle zone portuali campane”.

L’auspicio per gli Amministratori Comunali di Formia è che si avvii quanto prima il confronto congiunto con gli enti preposti. “Attivare un collegamento marittimo Formia-Isola di Ischia significa anche potenziare l’offerta turistica, rendendo entrambi i territori facilmente accessibili da un numero sempre maggiore di visitatori – aggiunge l’Assessore al Turismo Giovanni Valerio – Una connessione via mare non è solo un servizio in più che diamo alla città, ma è anche un’opportunità per aumentare la visibilità delle eccellenze locali e, quindi, per valorizzare il nostro patrimonio naturale e culturale”.