Tragica movida, ragazzo di Aprilia accoltellato a morte ad Anzio

Una lite finite nel sangue, a farne le spese un ragazzo di 26 anni di Aprilia ucciso da una coltellata all’addome, che non gli ha lasciato scampo. La tragedia si è consumata nel cuore della notte ad Anzio, sulla riviera Mallozzi.

Una zona molto frequentata da giovani, per la presenza di locali della movida. A quanto pare, intorno alle 2 di questa notte, per motivi tutti da stabilire, i due hanno iniziato a litigare all’interno di un locale e al culmine della lite, proseguita all’esterno, l’aggressore, attivamente ricercato, ha sferrato la coltellata al 26 enne di Aprilia, lasciandolo esanime a terra. Una ferita troppo profonda, i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.

Il decesso è avvenuto poco dopo il trasporto del 118 presso gli Ospedali Riuniti Anzio – Nettuno. Sul posto gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Anzio e Squadra Mobile di Roma. Vengono raccolte testimonianze utili, per ricostruire la vicende e individuare il responsabile.