Tragico frontale sull’Appia, perde la vita un 31enne di Sezze

Tragico scontro nella notte nei pressi dell’Appia, in prossimità dell’incrocio con la Migliara 45, alle porte di Sezze.

Due auto, per cause ancora da stabilire, sono finite per scontrarsi frontalmente, il terribile impatto non ha lasciato scampo ad un 31enne di Sezze, Manuel Fasolilli, che viaggiava a bordo della sua Volkswagen Golf.

Gravemente feriti anche gli occupanti dell’altra macchina, coinvolta nell’incidente, due giovani di Sezze Scalo che sono stati trasportati dal 118 presso il Santa Maria Goretti di Latina.

Sul posto in supporto ai sanitari sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale di Aprilia.